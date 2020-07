Ai piedi del monumento al poeta Pushkin i dimostranti raccoglievano firme per ricorrere in tribunale contro la riforma costituzionale e scandivano slogan antigovernativi come «Un, due, tre, Putin vattene» e «Libertà per i detenuti politici». Un gruppo di alcune centinaia di manifestanti ha poi lasciato piazza Pushkin spostandosi in corteo in direzione di Strastnoi Boulevard.