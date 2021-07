La procura di Port-au-Prince ha convocato i responsabili della sicurezza del presidente Jovenel Moise, per fare chiarezza sull’apparente facilità con la quale i killer hanno potuto raggiungere e uccidere il capo di stato haitiano. Lo ha annunciato il procuratore capo della capitale. «Ho conferito alla Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria (DCPJ) delega di poteri per ascoltare tutti gli agenti di sicurezza vicini al presidente Jovenel Moise», ha dichiarato Me Bed-Ford Claude, commissario del governo di Port-au-Prince. I due responsabili della sicurezza del presidente saranno ascoltati il 13 e il 14 luglio.