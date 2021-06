Almeno 4 morti e 159 dispersi

Il bilancio del crollo dell’edificio a Surfside, non lontano da Miami, si aggrava: si contano almeno quattro morti e 159 dispersi, afferma la sindaca Daniella Levine Cava. Il tutto mentre Joe Biden approva lo stato di emergenza per la Florida, aprendo di fatto agli aiuti federali. Il presidente ha autorizzato la Federal Emergency Management Agency, la protezione civile, a «coordinare gli sforzi con l’obiettivo di alleviare» le difficoltà e offrire adeguata assistenza.

Le famiglie di chi abitava nell’edificio - tra cui la sorella della first lady del Paraguay, 20 cittadini israeliani e 19 sudamericani - aspettano notizie riunite in un centro vicino al palazzo.

Con l’arrivo del buio i soccorritori hanno cominciato a utilizzare le telecamere per la visione notturna e i cani addestrati. Nel tentativo di raggiungere i sopravvissuti e per evitare altri crolli le squadre stanno scavando un tunnel nel parcheggio sotterraneo. Alcuni di loro hanno riferito di aver sentito suoni di colpi e altri rumori, ma per ora nessuna voce.