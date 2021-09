Sono almeno 45 le vittime provocate dalle inondazioni sulla costa nordorientale degli Stati Uniti in seguito al passaggio della coda dell’uragano Ida. Lo riportano diversi media americani con un bilancio che sale di ora in ora.

Il maggior numero dei morti e dei dispersi negli Stati di New York e del New Jersey. Molti danni anche in Virginia. Caos per la pioggia record, con strade e metro allagate. Il presidente americano Joe Biden ha sentito i governatori degli stati colpiti.