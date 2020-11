Lo denuncia La Commissione etiopica per i diritti umani che in un rapporto accusa una milizia informale di giovani tigrini e le forze di sicurezza leali alle autorità locali di essere gli autori della «carneficina» ai danni di contadini stagionali non tigrini.

La strage ha avuto luogo nella città di Mai-Kadra nel corso del conflitto in atto dal 4 novembre tra governo federale etiope e Fronte di liberazione del popolo del Tigray - partito di governo locale - ed è stato subito denunciato da Amnesty International, che aveva riportato «probabilmente centinaia di persone accoltellate o colpite a morte». Oggi Equality and Human Rights Commission (EHRC) ha dato un resoconto più dettagliato, accusando il gruppo di giovani del Tigray conosciuto come «Samri» di aver preso di mira i lavoratori stagionali di etnia non tigrina che lavoravano alle coltivazioni di sesamo e miglio nell’area.