Alta tensione a Washington per il raduno di destra oggi a Capitol Hill a sostegno degli assalitori del Congresso del 6 gennaio scorso, anche se la notte è trascorsa tranquilla e finora non sono stati segnalati incidenti.

La manifestazione è prevista per le 12.00 locali (le 18.00 in Svizzera) davanti al Campidoglio, protetto da transenne e recinzioni alte due metri e mezzo, come dopo l’attacco di nove mesi fa.