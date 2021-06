Alta tensione fra Israele e Polonia per una legge in discussione a Varsavia che secondo lo Stato ebraico rischia di ostacolare quasi tutte le future richieste di risarcimenti di ebrei polacchi sopravvissuti alla Shoah: l’ambasciatore della Polonia in Israele Marek Magierowski è stato convocato oggi al Ministero degli esteri, dove è stato ricevuto dal direttore generale Allon Bar.

La legge in questione è stata appena approvata dal parlamento di Varsavia ed è in procinto di essere convalidata dal Senato. La norma riguarda la restituzione di beni confiscati ad ebrei polacchi durante la Seconda Guerra mondiale e - secondo i media israeliani - fissa una scadenza dopo la quale le richieste di indennizzo dei sopravvissuti alla Shoah non saranno più prese in considerazione.