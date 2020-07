«Il nostro obiettivo durante tutta questa crisi è stato quello di assicurare che United, e i posti di lavoro che sostiene, restino disponibili per quando i consumatori torneranno a volare», spiega United. «Dato il recente balzo dei casi di Covid-19 nel paese è sempre più probabile che la domanda di viaggi aerei non tornerà a livelli normali fino a quando non sarà disponibile una cura o un vaccino», aggiunge la compagnia aerea. «La verità è che United non può semplicemente continuare all’attuale livello di personale dopo l’1 ottobre in un contesto in cui la domanda di viaggi è così depressa», mette in evidenza United.