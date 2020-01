Si aggrava la crisi umanitaria a Idlib, ultima roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria. Altre 20 mila persone sono sfollate negli ultimi due giorni cercando rifugio verso il confine con la Turchia in seguito ai raid russi e governativi. Lo ha detto ad Anadolu il direttore del Gruppo di coordinamento per la risposta umanitaria in Siria, Mohammad Hallaj.