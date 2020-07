Come ha detto il capo della polizia Vladimir Rebic, fra gli arrestati vi è anche l’autore di una aggressione ai danni di un giornalista della tv privata N1. Altre 71 persone coinvolte negli scontri a Belgrado erano state arrestate ieri .

La premier serba Ana Brnabic oggi ha rinnovato gli appelli a non manifestare in questa fase di forte ripresa dei contagi da coronavirus, poiché raduni e grandi assembramenti favoriscono la diffusione del virus. E’ in vigore peraltro il divieto di raduno con più di dieci persone al chiuso e all’aperto.