È sempre più a rischio per lo scandalo partygate la leadership del premier britannico Boris Johnson alle prese con la crescente fronda dei conservatori (il suo partito) e la minaccia rappresentata da una ventina di deputati ribelli riuniti nel cosiddetto «complotto della pork pie», chiamato così per il fatto che una parlamentare coinvolta, Alicia Kearns, proviene dalla zona di origine del tipico tortino inglese con carne di maiale.

Si tratta di deputati eletti nel 2019 in altrettanti collegi dell’ex «muro rosso» laburista, che a Johnson devono la loro elezione ma ora ne chiedono la sfiducia. Secondo Sky News solo questa mattina sono state inviate dodici lettere (ma altre sarebbero in arrivo da parte dei 20 ribelli) che invitano il premier in carica a farsi da parte: ne servono 54 (su un totale di 360 deputati) per aprire poi la sfida al vertice come prevede il regolamento del Comitato 1922, l’organismo interno al gruppo parlamentare Tory.