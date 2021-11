Ci sono anche due neonati di 4 mesi, donne, bambini e minori non accompagnati tra i 79 migranti sbarcati in serata al porto di Santa Maria di Leuca e che erano a bordo del terzo natante arrivato ieri nel Salento. Complessivamente sono 272 i migranti arrivati nelle ultime 24 ore via mare sulle coste pugliesi.