«Amazonification», ovvero il mondo che si piega alla forza dei suoi nuovi padroni. Nella battaglia dei neologismi, solitamente destinata a sovvertire le regole della semantica tradizionale per un tempo non troppo lungo, le parole nuove sono sempre servite a scardinare consuetudini e a rendere immediatamente leggibili le novità. Quasi sempre, queste parole durano poco. Sono legate allo spirito del tempo. Ne seguono il destino, più o meno rapido, più o meno declinante.

«Amazonification» circola da qualche anno. In America è già un concetto politico-filosofico. Fa tendenza. È, come si dice, un vocabolo «in passerella». E per Jake Alimahomed-Wilson, professore di sociologia alla California State University, descrive addirittura «il futuro del capitalismo».

In breve, indica la tendenza del sistema...