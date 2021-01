L’oscurità che sta avvolgendo Donald Trump e che gli impedisce qualsiasi comunicazione sui social media, si è allargata ancora. Da lunedì mattina, infatti, Parler è offline. Molti utenti vicini alle idee del presidente uscente degli Stati Uniti avevano scelto questo social alternativo (utilizzato dalla destra americana, in particolare nelle ore precedenti l’assalto al Campidoglio) in seguito alla «Twexit», il blocco dell’account Twitter da quasi novanta milioni di seguaci appartenente da 12 anni – appunto – all’inquilino della Casa Bianca. Era stato lo stesso Trump a ripiegare sulla piattaforma di microblogging a stelle e strisce subito dopo l’esclusione dai colossi della tecnologia, portandosi dietro un seguito impressionante. Dietro all’operazione di blocco – l’ennesima in pochi giorni –...