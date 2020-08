In Georgia, nella contea di Forsyth, un giudice ha ordinato invece la diffusione di due video sulla morte per asfissia a inizio dicembre 2019 di un detenuto afroamericano, il 56.enne John Neville, dopo che era caduto dalla branda più alta della cella: nelle immagini si vede il prigioniero con la faccia a terra che grida «non posso respirare» mentre gli vengono messe le manette ai polsi e un sacchetto anti sputo e anti morso in testa. Neville morì due giorni dopo in ospedale e secondo l’autopsia il decesso fu causato da un arresto cardiaco per asfissia nei lunghi minuti in cui fu immobilizzato. Ora cinque agenti penitenzieri e una infermiera sono stati incriminati per omicidio colposo nella gestione dell’incidente.