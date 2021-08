Intanto, un altro portavoce dei talebani apparirà per la prima volta in una conferenza stampa a Kabul a breve. «Questa sera alle 18.30 (ora dell’Afghanistan), terrò la mia prima conferenza stampa al Media Center di Kabul. I giornalisti e i rappresentanti dei media sono invitati a partecipare», ha detto Zabihullah Mujahid, che si definisce «portavoce dell’Emirato Islamico», in un messaggio in lingua pashtun pubblicato su Twitter.