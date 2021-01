A corroborare la proposta, Helsema ha presentato una ricerca governativa che mostra come il 58% dei turisti stranieri che visitano Amsterdam viene principalmente per consumare sostanze stupefacenti, mentre un altro studio ha evidenziato come, fosse solo per il consumo dei residenti, la città avrebbe bisogno di meno di 70 locali coffee shop.

La sindaca ha detto che la misura impiegherà alcuni mesi per diventare effettiva - probabilmente non prima del 2022 - perché ci sarebbe bisogno di un periodo di consultazione e transizione per i proprietari di bar. Ma Joachim Helms dell’associazione dei proprietari di coffee shop ha detto che i piani rischiano di spingere il commercio di droghe leggere in strada. «La cannabis è un prodotto popolare che le persone apprezzano in tutto il mondo», ha detto all’agenzia di stampa olandese ANP. «La gente vuole potersi fumare una canna. Se ciò non può accadere in un bar, la compreranno per strada».