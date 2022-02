Chi governa il mare? È questa la domanda di fondo sulla quale si discute in questi giorni a One Ocean Summit, l’evento voluto dal presidente francese Emmanuel Macron nel porto di Brest e organizzato nell’àmbito del semestre di presidenza dell’Unione europea.

I cambiamenti climatici e la biodiversità hanno da decenni le loro conferenze ONU dedicate, come la recente COP26 di Glasgow, chiamate a coordinare gli sforzi globali di Paesi e imprese per uno sviluppo sostenibile. Per gli oceani non c’è ancora niente di simile, nonostante l’enormità delle questioni aperte: l’inquinamento da plastiche, la pesca illegale o intensiva, le preoccupanti prospettive dell’esplorazione mineraria di profondità.

«Il vero tema del summit è il più complicato di tutti: gettare le basi per una nuova governance - dice...