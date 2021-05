Le autorità bielorusse devono permettere a tutti i passeggeri - compreso Protassevich - di continuare il loro volo per Vilniu, scrive questa sera in un tweet il DFAE, aggiungendo che è indispensabile un indagine approfondita.

Protasevich, ex direttore del canale indipendente Nexta, e voce dell’opposizione bielorussa, era in viaggio su un volo Ryanair da Atene a Vilnius quando, in circostanze ancora da chiarire, l’aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Minsk, dove è stato arrestato, poiché figura nella lista dei ricercati per «terrorismo ed estremismo» compilata dalle autorità del Paese.