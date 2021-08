I talebani promettono un’amnistia e invitano le donne ad entrare al governo, «ma secondo le regole della Sharia», la legge islamica. Lo dice, citato dall’agenzia di stampa statunitense Associated Press, Enamullah Samangani, membro della commissione cultura degli insorti, in una delle prime indicazioni su come i talebani, vittoriosi sul piano militare, intendano governare l’Afghanistan.