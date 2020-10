Dai campi di calcio a quelli di battaglia. Il calciatore Varazdat Haroyan, 28.enne difensore centrale e più volte capitano della nazionale di calcio dell'Armenia (52 presenze e due gol), attualmente svincolato dopo aver lasciato l'Ural, non andrà più a giocare in Grecia. Il calciatore aveva un accordo con il Larissa, ma non potrà sottoscriverlo in quanto, ha fatto sapere chi ne gestisce la carriera, è stato richiamato alle armi e si trova ora nel Caucaso Meridionale, per partecipare al conflitto armato nel Nagorno-Karabakh. Haroyan è stato mobilitato come tutti i cittadini armeni residenti in patria di età sotto i 40 anni, e ora è in guerra.