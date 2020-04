L’appello «Reisen Sie in den Osterferien nicht ins Tessin!» («Nelle vacanze di Pasqua non andate in Ticino!») è stato diffuso oggi dalla Polizia nazionale del Principato.

Indirizzandosi in particolar modo alle «molte persone che vivono nel Liechtenstein» che possiedono «case o appartamenti di vacanza» in Ticino, le autorità del Principato adducono a motivazioni di ordine sanitario, richiamando le disposizioni emanate in materia dalla Polizia ticinese: «I servizi medici di emergenza non dovrebbero essere gravati da possibili pazienti aggiuntivi».