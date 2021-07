Le persone che non sono state vaccinate contro il Covid-19 potrebbero dover affrontare nuove restrizioni se le infezioni continueranno ad aumentare in Germania. Lo ha detto il capo della cancelleria di Angela Merkel, Helge Braun, in un’intervista al domenicale del quotidiano Bild.

«Le persone vaccinate avranno sicuramente più libertà delle persone non vaccinate», ha detto Braun. Attualmente, i tedeschi possono utilizzare strutture come ristoranti, cinema e impianti sportivi se completamente vaccinati o in grado di fornire un test negativo recente.

Ma se i tassi di infezione continuano ad aumentare, le persone non vaccinate dovranno ridurre i loro contatti, ha affermato Braun. «Ciò potrebbe significare non avere la possibilità di visitare luoghi come ristoranti, cinema e stadi per le persone non vaccinate, perché il rischio è troppo alto», ha affermato.

Il Paese ha il dovere di proteggere la salute delle persone, ha affermato Braun. «Ciò include un servizio sanitario che non deve rinviare il cancro o altre operazioni di nuovo in inverno per curare i pazienti Covid».

La Germania ha registrato un basso numero di contagi durante l’estate rispetto a molti dei suoi vicini europei, ma i casi sono aumentati nelle ultime due settimane, in gran parte alimentati dalla variante Delta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata