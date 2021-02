Anche la Lombardia apre gli impianti sciistici

Dal prossimo 15 febbraio in Lombardia potranno riaprire gli impianti sciistici. L’ordinanza firmata oggi dal governatore Attilio Fontana prevede che in ogni stazione sciistica, il numero massimo delle presenze giornaliere non potrà superare il 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti di risalita, mentre per le stazioni sciistiche che non hanno più di due impianti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.

«Con questa prima applicazione delle regole vogliamo partire in sicurezza e bene, per non fare scivoloni», ha detto. «Saranno aperti solo alcuni comprensori e non tutti - ha ancora anticipato - perché in alcuni casi non ci sarebbero le condizioni né di sostenibilità economica né operative». Secondo Bertschy «rimane la spada di Damocle della mobilità tra le regioni, un problema che in alcune località potrà essere superato grazie al fatto che le seconde case possono garantire una piccola redditività alle nostre società e anche un rilancio dell’immagine dello sci».