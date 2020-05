Per mettere in sicurezza lo stabile che affaccia in centro a Bologna su Via Ugo Bassi e su Piazza Malpighi, dove questa mattina poco prima delle 11 è scoppiato un incendio, i Vigili del Fuoco e la polizia hanno fatto uscire una ventina di persone. A quanto si apprende, avrebbe lasciato l’edificio anche Laura Schmidt, moglie del cantante Vasco Rossi, che ha qualche proprietà nel palazzo.