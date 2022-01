Si vedrà. Intanto domani si torna a votare. Il quorum, per l’ultima volta, rimane fissato sulla soglia dei due terzi, ovvero 673 su 1.009 aventi diritto. Non è difficile immaginare il terzo flop. L’ennesima giornata buttata via. Anche se una voce autorevole, quella dell’ex premier Mario Monti, ha spiegato come il fattore tempo non sia «l’elemento principale» di questa delicata vicenda, né della politica in generale. «Arriveremo al giorno del buon senso», ha detto il senatore a vita all’uscita da Montecitorio dopo aver votato al secondo scrutinio. E a chi gli chiedeva se fosse preoccupato della mancanza di un accordo tra i partiti, ha risposto di no. «Alcuni, ad esempio, pensano che occorra una legge elettorale che la sera del voto dia l'esito, ma io non la vedo così. In Germania non avviene così, e impiegano settimane o anche mesi a siglare un accordo di coalizione che poi evita tensioni e litigi. Il Paese - ha concluso Monti - non è fragile e non si sbriciola» nell’attesa del nuovo presidente.