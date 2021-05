Anche se la metà della popolazione è vaccinata, togliendo la mascherina il rischio di contrarre il Covid «statisticamente resta, se si incontra un infetto». A esprimere dubbi sulla decisione di togliere le mascherine, come scelto di fare negli Usa, è Stefania Salmaso, dell’Associazione italiana di Epidemiologia, durante la trasmissione «Agorà» su Rai Tre che sottolinea come sarebbe sicuro farlo se fosse vaccinato «il 50% delle persone che si incontrano» ma «da noi il 50% non è diffuso dappertutto. Di fatto, o incontriamo tutti vaccinati perché siamo in mezzo a un gruppo di over 80.enni oppure siamo tra i ragazzi e nessuno è vaccinato».