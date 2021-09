Taiwan ha presentato formalmente la domanda di adesione all’accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP), l’ex TPP promosso dal presidente statunitense Barack Obama e poi liquidato nel 2017 da Donald Trump.

La scorsa settimana Wang ha espresso preoccupazione per «l’improvvisa decisione» della Cina. Taiwan ha discusso la questione in modo informale con gli 11 Paesi del blocco.

L’accordo originario a 12 del Trans-Pacific Partnership (TPP) era nato come un importante contrappeso economico alla crescente influenza della Cina nell’Asia-Pacifico, su iniziativa di Obama. Ma nel 2017, al suo ingresso alla Casa BIanca, Donald Trump decise di ritirare gli Usa dal patto.

Il gruppo, ribattezzato CPTPP (’Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement’), ha visto la luce nel 2018 dopo i brevi negoziati aggiuntivi seguiti all’uscita degli Usa, con il via libera di Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. Anche la Gran Bretagna è in attesa di aderire, avendo iniziato a giugno i relativi colloqui.