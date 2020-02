Salgono a 542 le persone risultate positive ai test per il coronavirus a bordo della Diamond Princess, la nave da giorni in quarantena davanti alle coste di Yokohama, in Giappone.

Tra di loro, anche un italiano è risultato positivo ai test, come ha confermato la Protezione civile. Non potrà quindi venire caricato sull’aereo che nelle prossime ore arriverà in Giappone per riportare a casa gli altri connazionali: una quindicina di membri di equipaggio e una decina di passeggeri.