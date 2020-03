«In questi momento i primi quattro pazienti malati di coronavirus sono guariti e sono stati dimessi: erano entrati in ospedale nove giorni fa». È la buona notizia diffusa in conferenza stampa quest’oggi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il nosocomio bergamasco ha fatto il punto della situazione sull’epidemia di Sars-CoV-2: «Abbiamo 26 malati di coronavirus a San Giovanni Bianco e 126 al Papa Giovanni. Questo non significa che sono tutti in terapia intensiva, che al momento ha 25 posti letto con altri 12 in terapia subintensiva», spiega l’azienda ospedaliera, aggiungendo che: «Le guarigioni proseguiranno sempre di più. Più pazienti andranno a casa ma nel frattempo ne arriveranno di nuovi da curare. Fondamentale il lavoro che si svolge in terapia intensiva». I medici fanno poi sapere che i malati presenti sono di età «compresa tra i 50 e i 75 anni. Abbiamo anche una bambina di un anno in terapia intensiva, in prognosi riservata, e due giovani di 35 anni oltre a un anziano di 81 anni». Dall’ospedale comunque rassicurano che «I bambini affetti da coronavirus sono rarissimi. Abbiamo evidenziato, la Medicina stessa lo sta facendo, che i bambini hanno una maggiore capacità di guarire rispetto ai malati anziani. I polmoni dei bambini hanno una maggiore capacità di recupero, molto meglio degli adulti».