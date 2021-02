Nuovi guai giudiziari in vista per Donald Trump: il democratico Bennie Thompson, presidente della commissione della Camera sulla sicurezza interna, ha presentato una denuncia contro di lui e il suo avvocato Rudy Giuliani accusandoli di aver cospirato con i gruppi armati di estrema destra Proud Boys e Oath Keepers per istigare l’assalto al Congresso.