Si è conclusa la procedura di allerta nazionale per il rapimento di una bimba di otto anni, scomparsa ieri nei Vosgi (est della Francia) anche se «il pericolo permane» per la bambina, portata via da almeno due uomini e ancora introvabile. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Epinal, Nicolas Heitz.

Secondo fonti dell’inchiesta, la piccola sarebbe esposta al rischio di «violenze da parte della madre», che era oggetto di un divieto imposto dal tribunale di restare da sola con la figlia. La piccola era stata affidata alla nonna materna.

I due rapitori, che potrebbero aver agito per conto della madre, si sono presentati al domicilio della nonna presentandosi come assistenti sociali e chiedendo di visitare l’appartamento. Hanno portato via la bimba senza alcuna violenza. Con loro ci sarebbe stato un terzo uomo. Identificata l’auto dei tre, diffusi gli identikit in tutti i commissariati.

La madre della bimba, 28 anni, non si trova più in casa da ieri. Il profilo della donna è piuttosto inquietante, il suo progetto - espresso lo scorso dicembre - era di partire con un camper e far perdere le tracce.

