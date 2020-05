«Con un R vicino a 0,5 mi sento sufficientemente tranquillo per dire che a partire dal 18 maggio in Liguria si riparte», ha sottolineato anche ieri. Ora è pronta l’ordinanza che da lunedì 11 maggio allargherà ancora le maglie. In regione si potrà andare nelle seconde case con l’intero nucleo familiare, come pure andare in barca con tutta la famiglia e spostarsi nell’intero territorio regionale per fare sport, andare a funghi o a cercare tartufi.