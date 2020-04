Andrea Bocelli canta nel Duomo in una Milano deserta

Il tenore, accompagnato dall’organista della Cattedrale che ospita il più grande organo d’Italia, Emanuele Vianelli, ha cantato per circa mezz’ora nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico né applausi - come ci si aspetterebbe da qualsiasi concerto - seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus. Il Duomo di Milano, attualmente chiuso, ha aperto le sue porte al solo Andrea Bocelli per un evento che rappresenta un messaggio di speranza e amore per l’Italia e il mondo intero.