Bufera di polemiche in Francia sul ministro dell’Educazione, Jean-Michel Blanquer, il quale - ha rivelato il sito Mediapart - ha annunciato il nuovo protocollo sanitario nelle scuole, contestato dai sindacati degli insegnanti, con un’intervista a Le Parisien concessa mentre era ancora in vacanza ad Ibiza, prima del rientro dalle festività di fine anno.

Al ministro era stato rimproverato dai sindacati di aver lasciato poco tempo alle scuole per organizzarsi. «Non c’è niente di straordinario», ha commentato il ministero, aggiungendo che il ministro si trovava «in una situazione privata per 4 giorni di vacanza». Il regolamento dei componenti del governo in fase di pandemia prevede che si possano recare in vacanza «fino a 2 ore di aereo di distanza da Parigi».