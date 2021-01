I quattro membri della missione, chiamata Ax-1, sono Michael Lopez-Alegria, ex astronauta della Nasa e vicepresidente di Axiom Space; Larry Connor, imprenditore immobiliare statunitense; Mark Pathy, investitore e filantropo canadese; e Eytan Stibbe, uomo d’affari israeliano ed ex pilota di caccia.

A comandare la missione che dovrebbe durare 10 giorni sarà Lopez-Alegria. Axiom Space, fondata dall’ex responsabile del programma della stazione spaziale della Nasa Michael Suffredini, ha proposto Axi-1 come la prima di una serie di missioni commerciali, organizzate in base a un accordo con la Nasa, verso la Stazione Spaziale, compreso un probabile volo con l’attore Tom Cruise e il regista Doug Liman.

Per Axiom la sua prima missione sarà un banco di prova per le future missioni della compagnia finalizzate a collegare nuovi moduli commerciali alla stazione orbitale. L’azienda infatti è stata scelta a inizio 2020 dalla Nasa per collegare moduli commerciali alla stazione orbitale proprio per aprire il laboratorio spaziale all’uso privato.