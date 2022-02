In queste ore concitate ha fatto la sua (ri)comparsa con prepotenza Anonymus. Il gruppo di hacker si è palesato fiancheggiando la resistenza Ucraina, con attacchi volti ad indebolire l’apparato informatico russo. Ma soprattutto a sostenere direttamente l’Ucraina in un modo certamente meno convenzionale delle armi utilizzate in prima linea, sabotando anzitutto la televisione di Stato con la trasmissione di canti nazionalistici ucraini prima e delle immagini degli assalti poi. Ma non solo: Anonymus ha anche reso indisponibili per alcune ore i siti del Governo e quello del Cremlino, per poi colpire Gazprom, la Repubblica Cecena e l’agenzia spaziale russa. Questa guerra, improvvisa e inaspettata per chi mai avrebbe pensato di sentire fischiare le pallottole così vicino al tranquillo status quo...