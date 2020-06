Individuato un gene che gioca un ruolo fondamentale nell’anoressia nervosa e che può diventare un bersaglio di farmaci che rallentino l’insorgenza o il cronicizzarsi della malattia. Lo rende noto l’Università di Firenze, partner, a fianco della Cornell University e dell’Ateneo di Pittsburgh, in una ricerca pubblicata su Nature Communications.

«La riduzione del cibo - spiega lo psichiatra Valdo Ricca, che insieme ai neurologi Benedetta Nacmias e Sandro Sorbi ha firmato il lavoro per Unifi - attiva il gene Sirt1 che scatena l’ansia, il ricorso esasperato all’esercizio fisico come strumento per perdere peso e la gratificazione derivante dal digiuno, generando così un circolo vizioso che accelera la progressione della malattia».