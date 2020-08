E’ stato recuperato dall’elisoccorso l’uomo rimasto ferito sul Monte Dobis (Friuli-Venezia Giulia) dopo una caduta di circa venticinque metri lungo un pendio a quota mille metri di altitudine. L’anziano, di origini di Fusea, ma residente in Svizzera, aveva lasciato la sua auto in località Curiedi e si era incamminato da solo per raggiungere la cima nella tarda mattinata ma poi è scivolato procurandosi vari traumi e ferite.