Sembra un’eternità, ma sono passati soltanto 30 anni da quando in Sudafrica calò il sipario sull’apartheid, un sistema di leggi discriminatorie abolito il 30 giugno del 1991, dopo essere rimasto in vigore per quasi 50 anni, garantendo la supremazia della minoranza bianca sulla maggioranza nera nel Paese.

Meno del 20 per cento della popolazione aveva il controllo politico e dell’economia a tutti i livelli, gestendo settori come l’agricoltura e quello molto lucrativo delle miniere, mentre oltre l’80 per cento era relegata a mansioni più umili, senza possibilità di esprimere il proprio voto e confinata in ghetti alle periferie delle aree urbane.

Fino al 1986 i sudafricani neri avevano l’obbligo di portare una sorta di passaporto interno, chiamato ‘dompas’, che ne restringeva gli spostamenti. Il sistema fondato sulla suddivisione per razze diventò ufficiale nel 1948, formalizzando con il Partito Nazionale al potere il dominio dei primi colonizzatori arrivati in Sudafrica oltre 300 anni prima e provenienti principalmente dall’Olanda e dalla Gran Bretagna.

I matrimoni e i rapporti tra persone di differente colore della pelle erano proibiti, così come scuole, ospedali, luoghi di lavoro, negozi, spiagge, bus, panchine dei parchi e bagni pubblici erano rigorosamente separati, con le vite dei bianchi che scorrevano parallele a quelle dei neri, ma a un livello incomparabilmente superiore.

A guidare la resistenza contro l’apartheid - che in lingua afrikaans significa, appunto, ‘stato di separazione’ - ci pensò il partito African National Congress (Anc), all’inizio con azioni non violente come boicottaggio, scioperi e disobbedienza civile e poi, a seguito della sua messa al bando e condanna all’esilio da parte del governo, con la lotta armata.

Uno dei suoi principali leader, Nelson Mandela, fu condannato con altri all’ergastolo nel 1964 per uscirne solo nel 1991, ormai icona mondiale anti-apartheid, su decisione dell’ultimo presidente sudafricano bianco, Frederik Willem de Klerk, che l’anno prima aveva legalizzato l’opposizione nera. Il 30 giugno 1991, l’apartheid veniva abolita.

Il resto, come si dice, è Storia, dall’assegnazione del premio Nobel per la pace a Mandela e de Klerk nel 1993 alla vittoria schiacciante del primo, che nel 1994 diventò il primo presidente sudafricano nero in elezioni finalmente aperte a tutta la popolazione senza distinguo, con l’Anc ormai partito di governo, un ruolo che mantiene ancora oggi.

Ma se l’apartheid è stata legalmente soppressa, in Sudafrica permangono le divisioni, così come la società riporta ancora le cicatrici e le disparità economiche di quel periodo di segregazione. A fronte di anni di boom economico, infatti, la ricchezza del Paese resta nelle mani di pochi: secondo cifre ufficiali, ad esempio, il 72% delle aree agricole è di proprietà dei bianchi, che sono solo il 9% della popolazione.

