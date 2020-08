L’ONU lancia un appello per raccogliere 565 milioni di dollari per ricostruire il Libano la cui capitale, Beirut, è stata protagonista lo scorso 4 agosto di violentissime esplosioni in cui sono morte almeno 220 persone e oltre 7 mila sono rimaste ferite. I fondi aiuteranno la popolazione e consentiranno un’immediata assistenza sanitaria ai feriti.