Approvata l’eutanasia in un altro Stato australiano

La legge è passata al 17.esimo tentativo, in 26 anni, di legalizzare l’eutanasia in questo Stato ed entrerà in vigore entro due anni. Secondo le norme, che includono oltre 70 salvaguardie, chi vorrà scegliere questa strada dovrà avere più di 18 anni, dovrà essere residente dell’Australia meridionale da almeno un anno e dovrà far certificare la sua scelta da due medici.