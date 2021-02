L’Assemblea nazionale francese ha approvato oggi un ampliamento dei motivi per la chiusura dei luoghi di culto, inserendo nel mirino le moschee che accolgono «predicatori di odio».

Si tratta di un provvedimento che rientra nel disegno di legge contro il «separatismo», il cui esame in prima lettura si concluderà oggi. La votazione sul testo «che conferma il rispetto dei principi della Repubblica» - il suo nome ufficiale - è prevista per martedì pomeriggio, prima del suo passaggio in Senato.