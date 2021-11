L’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha approvato ieri sera, al termine di una riunione virtuale ospitata simbolicamente dal Guatemala, una risoluzione che definisce «senza legittimità» le elezioni del 7 novembre scorso in Nicaragua, in cui il presidente Daniele Ortega è stato riconfermato nella carica per un altro quinquennio, fino al 2027.