La Camera USA ha approvato in maniera definitiva il piano di stimoli COVID da 1.900 miliardi di dollari, che prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente per combattere gli effetti della pandemia. Il piano di aiuti COVID è stato adottato con 220 «sì». A favore tutti i democratici, tranne uno, che si è unito ai 210 «no» dei repubblicani (uno di loro non ha votato). La manovra non ha incassato un voto di sostegno dell’opposizione in nessuno dei due rami del Parlamento. «Grandi notizie: il Congresso ha appena approvato il piano di salvataggio di Biden, uno storico pacchetto legislativo che farà voltare pagina in questa pandemia, consegnerà aiuti immediati agli americani e farà ripartire la nostra economia»: lo ha twittato la Casa Bianca, ritwittata a sua volta dal presidente USA che commenta «l’aiuto è qui».