Il presidente argentino Alberto Fernández, in una breve visita a Mosca nel viaggio che lo sta portando a Pechino per l’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali ed un incontro bilaterale con Xi Jinping, ha incontrato oggi il suo omologo russo Vladimir Putin, a cui ha sostenuto che «l’Argentina può essere la porta d’ingresso della Russia in America latina».

Dopo aver ringraziato le autorità russe per aver aiutato il suo Paese a far fronte alla pandemia da Covid-19 con l’invio di milioni di dosi del vaccino Sputnik V, Fernández ha detto che «l’Argentina deve smettere di avere una così grande dipendenza dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dagli Stati Uniti». In questo ambito, ha ancora detto, «dobbiamo aprire prospettive in altre parti del mondo e la Russia può avere un posto molto importante».

Da parte sua Putin ha evidenziato il «potenziale commerciale esistente» nelle relazioni russo-argentine, e ha affermato che, seppure «nell’ultimo anno abbiamo assistito a un buon tasso di crescita», ci sono «molti campi in cui possiamo articolare e sviluppare ulteriormente la nostra cooperazione».

In un comunicato diffuso a Buenos Aires dal governo si indica inoltre che al termine di un pranzo di lavoro offerta al presidente Fernández, Putin ha promesso di fare investimenti nei settori argentini di elettricità, gas, petrolio e chimica, oltre a fornire collaborazione nel settore bancario.

Da parte sua il capo dello Stato argentino ha evidenziato che «stiamo compiendo un passo importante affinché Argentina e Russia si uniscano e rafforzino i loro legami a favore di entrambi i Paesi».

«Ho chiesto al presidente Putin - ha ancora detto - di dare impulso all’accordo strategico che Argentina e Russia hanno firmato nel 2015, facendo insieme sforzi affinché esso diventi una realtà effettiva, e che a poco a poco i nostri Paesi approfondiscano i loro legami».

A riprova che un impegno in questa direzione già è in atto, l’ospite del Cremlino ha ricordato la partecipazione di compagnie russe nella modernizzazione delle ferrovie in Argentina con la fornitura di convogli ferroviari.

