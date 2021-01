Il ministro della Salute argentino, Ginés González García, ha reso noto che a fronte delle prime 32.013 vaccinazioni di personale sanitario in tutto il Paese col vaccino russo Sputnik V, vi sono stati 317 «eventi avversi», di cui il 99,3% classificati come lievi o moderati.

Intervenendo nella polemica suscitata in Argentina sulla sicurezza del vaccino prodotto dal laboratorio russo Gamaleya, García ha sottolineato via Twitter che «si tratta di un 1%» e che «la presenza di febbre, cefalea o dolori muscolari, come sintomi unici o associati, ha riguardato l’80% degli eventi registrati».