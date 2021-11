Cielo grigio e aria irrespirabile. Così si è svegliata New Delhi dopo le migliaia di fuochi di artificio e petardi esplosi durante la notte per celebrare la festa di Diwali nonostante i divieti imposti dal governo. Lo riporta la Bbc.

In alcune zone la concentrazioni di pm 2.5, le pericolosi polveri sottili, era pari 999 per metro cubo, il livello più alto. Per capire, il livello tra 0 e 50 particelle per metro cubo è considerato «buono», tra 51 e 100 «soddisfacente».