Almeno due persone sono rimaste ferite in modo leggero in un attacco a coltellate vicino la stazione degli autobus di Gerusalemme. Lo ha riferito la polizia secondo cui «un terrorista è entrato in un negozio a Jaffa Street e ha accoltellato due civili». L’aggressore è stato colpito da alcuni guardie di sicurezza che gli hanno sparato.