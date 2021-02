«Stiamo issando le barricate per costringere il Parlamento a riunirsi per una sessione e votare la destituzione del primo ministro Nikol Pashinyan», ha detto il candidato dell’opposizione Vazgen Manukyan. «Siate pronti, staremo qui anche di notte», ha aggiunto rivolgendosi ai sostenitori. Lo riporta Interfax.

L’opposizione armena ha dichiarato di essere pronta a incontrare Pashinyan, ma solo per discutere le sue dimissioni. «Siamo pronti a incontrarlo solo per discutere la questione delle sue pronte dimissioni. Gli lasciamo questa opportunità», ha detto il coordinatore del Movimento per la salvezza della patria Ishkhan Saghatelyan in una manifestazione dell’opposizione.